شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 طن فاكهة فاسدة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 22 طن فاكهة فاسدة داخل شركة لتعبئة السلع الغذائية، وذلك قبل طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة المدير المسؤول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية، كميات كبيرة من الفاكهة الفاسدة.

وبمداهمة الشركة المذكورة، عثر على 22 طن و250 كيلو جرام ثمار ومقطعات فاكهة، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتبين من تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية وجود تغير في الخواص الطبيعية للفاكهة المضبوطة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.