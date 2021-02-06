شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 20 شجرة بمبادرة لتشجير جانبي ترعة سري باشا بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، البدء في أعمال مبادرة تشجير وتجميل بقرية طوه التابعة للوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بزراعة 20 شجرة على طريق ترعة سرى باشا وبحر يوسف.

وقالت ايمان طه سكرتير الوحدة المحلية بطوخ الخيل، انه بدأت أعمال التجميل والتشجير، بالإضافة لأعمال النظافة بالطرق العامة والشوارع بدائرة الوحدة المحلية وتم رفع جميع نقاط التجمع بقري صفط الغربية وطوخ الخيل وطوه.

ولفت طارق حمدان المشرف بنطاق قرية طوه، إلى ان اعمال التشجير بدأت بمشاركة الاهالي، تأكيدا على الاستجابة السريعة من رئاسة المركز.

وفي سياق متصل يتطلع عدد من المواطنين بالمشاركة في تشجير الطرق العامة والرئيسية داخل المدن وبالقري وحول الترع والمصارف .