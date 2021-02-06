شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 500 كيلو سكر داخل مصنع حلويات دون ترخيص في حملة رقابية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ومن جانبه أوضحت فايزة عبدالرحمن، مدير مديرية تموين الشرقية، أن إدارة تموين العاشر من رمضان، شنت حملة على مصانع المواد الغذائية والأنشطة التجارية بنطاق المدينة، أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنح ا د ط، ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات، وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على ١٠ شيكارة سكر أبيض زنة الواحدة ٥٠ كيلو، بإجمالي ٥٠٠ كيلو سكر على ذمة المحضر.

كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ا د ط، ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، وتحرير محضرين حنج ا د ط، ضد أصحاب أنشطه تجارية أخرى لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

وأكدت مدير مديرية التموين بالشرقية، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.