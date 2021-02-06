شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية التجارة الداخلية»: ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لافتتاح 16 هايبر ماركت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا الفرع يعد الثالث لمجموعه اللولوفي مصر وتبلغ مساحته نحو 9 آلاف متر مربع بتكلفه استثمارية تبلغ 165 مليون جنية مصري.

ويتضمن عدد من السلع المعروضة داخل الهايبر ماركت تقرب من 35 الف صنف من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغدائية ،كما عدد فرص العمل المقرر توظيفها في المنافذ الثلاثة التابعة لمجموعة اللولو وتم افتتحها حتى الآن في مصر تصل إلى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه وبحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة في مصر وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر.

وأضاف عشماوى أن عدد الفروع المستهدف افتتاحها مع مجموعة اللولو وبالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 فروع في 7 محافظات (بإجمالي مساحات تصل إلى 100 الف متر مربع) اضافة إلى منطقة لوجيستية بمساحة ٢٥ فدان في مدينة العاشر من رمضان فضلاً إلى عدد ٤ فروع إكسبريس أخرى.

وأوضح عشماوى أن مجموعه اللولو تعمل في ٢٢ دولة خليجية وعربية وآسيوية وأن الفرع الذي تم افتتاح اليوم هو رقم 200 على مستوى المجموعة وتبلغ اجمالي استثمارات المجموعة حول العالم ما يزيد على مليار دولار كما يبلغ عدد العاملين في المجموعة ٥٥ الف عامل وتبلغ قيمة مبيعات المجموعة ٨.٤ مليار جنية سنوياً ويبلغ عدد العملاء التي تخدمهم المجموعة يومياً ما يقرب من ١.٦ مليون عميل.

ومن المستهدف ان يتم افتتاح 16 هايبر لمجموعة اللولو في مصر خلال 3 سنوات المقبلة وما نراه اليوم هو اضافة في مجال التجزئة والتجارة ومن خلال عرض ما يقلل من 35 الف منتج وانه عندما تم الطرح على يرسف عبى بزيادة ضخ الاستثمارات في مصر وتم الاتفاق على ضخ ما يقرب من 500 مليون دولار على مدار الثلاثة سنوات المقبلة واليوم يتم افتتاح الفرع الثالث للمجموعة في مصر وهناك 4 فروع أخرى تحت التنفيذ اضافه إلى التفاوض على 4 فروع أخرى خارج القاهرة

واشار عشماوى إلى أن المجموعة ستقوم بالاستثمارفي مركزلوجستي متطورمزود بجميع الر افق لخدمة منافذ البيع بالتجزئة الصرية، وتخطط المجموعة لإستثمار 8 مليار جنيه مصري (500 مليون دولارأمريكي) في الدولة

من جانبه اوضح المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة في مصر ان مجموعة اللولو تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وان الفرع الذي تم افتتاحه اليوم باستثمارات 165 مليون جنيه يتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية وايضا إليكترونيات واجهزة كهربائية كافة المنتجات.

وأضاف المهندس معتز السطوحى ان المجموعة قررت من فتره الاستثمار في مصر وافتتاح فروع جديدة بقيمة 500 مليون دولار وأن اول المحافظات التي سيتم انشاء فيها فروع خلا الفترة المقبلة سيكون في محافظات الاسكندرية والمنيا وسوهاج والمنصورة وطنطا ونعمل حاليا على انشاء 8 فروع خلال عامين 2020و2021