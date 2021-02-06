شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامات وذبح خارج السلخانة جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت شرطة المسطحات والبيئة بإسنا جنوب الاقصر، حملة مكبرة لضبط المخالفين وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير امن الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٦٥ محضر عدم ارتداء كمامات للمواطنين داخل سيارات نقل الركاب وتحرير ١١محضر مخالفات تموينه والاتجار بالأسمدة مجهولة المصدر بإجمالي مضبوطات ٣٠٠ كيلو سماد زراعي و٣محضر عدم حمل شهادة صحيه، وضبط ٢٠٠ لتر بنزين ٨٠ معده للبيع بالسوق السوداء، وتحرير ٥ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 محضر ذبح خارج السلخانة .

شارك في الحملة، الرائد طلعت صلاح رئيس وحدة المسطحات والبيئة والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز بالإشتراك مع فراج محمد أمين مدير إدارة تموين إسنا، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية، والدكتور محمد الرشيدي مدير الطب البيطرى، والامن الصناعي وجهاز شؤون البيئة ومفتشي الاغذية .