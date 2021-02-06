شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في منزل بقرية دمشير بالمنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أخمدت الحماية المدنية حريق نشب بمنزل بقرية دمشير بمركز المنيا ، دون أضرار بشرية. تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل عبد الله ، مصطفي ، مقيم بقرية دمشير بمركز المنيا . انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية . ولم يتم التعرف علي أسباب الحريق . تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات 168,057

تعافي 131,211

وفيات 9,512