شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في منزل بقرية دمشير بالمنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخمدت الحماية المدنية حريق نشب بمنزل بقرية دمشير بمركز المنيا ، دون أضرار بشرية.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل عبد الله ، مصطفي ، مقيم بقرية دمشير بمركز المنيا .
انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية . ولم يتم التعرف علي أسباب الحريق .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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