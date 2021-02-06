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إخماد حريق في منزل بقرية دمشير بالمنيا دون أضرار بشرية  

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت الحماية المدنية حريق نشب بمنزل بقرية دمشير بمركز المنيا ، دون أضرار بشرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل عبد الله ، مصطفي ، مقيم بقرية دمشير بمركز المنيا .

انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية . ولم يتم التعرف علي أسباب الحريق .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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