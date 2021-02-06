شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استخراج بطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كافة ذوى الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات وأنه خلال من أسبوع وحتى 10 أيّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط وأن من معه طلبا يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه وبحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر.

وتقدم الوزير بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول مدينة الذهب، لافتا إلى أننا تقدمنا لعمل مشروع لسوق ذهب وتم العرض على فخامة الرئيس ووجه بتحديد الموقع اللازم لإنشاء مدينة وتم تحديد المواقع المختلفة سواء في العبور والعاصمة الإدارية، وتم التوجيه بأن موقع العاصمة الإدارية يكون أفضل وعلى مساحة من 100 إلى 120 فدانا وتتضمن مركزا رئيسيا لتجارة ومعروضات للذهب بأعلى درجة من مستويات العرض وجزء للورش ومنطقة بها ورش ومصانع ومركز تميز لتدريب العمالة الفنية والتصميمات وجزء للورش التدريبية بجانب لوكاندة ومنطقة ترفيهية.