شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة تدريب العاملين بمركز شبكات المرافق علي أجهزة الرفع المساحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء، السبت، تدريب العاملين في مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة على أجهزة الرفع المساحي، وذلك تحت إشراف العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأكد عمر الكاشف مدير المركز، أنه يتم تدريب العاملين على جهاز المحطة المتكاملة«total station»، لرصد المساحي الأرضي وقياس الزوايا الأفقية والرأسية والمسافات الكترونيًا.

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أصدر قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتشغيل مركز شبكات المرافق بالمحافظة برئاسة عمر مصطفى الكاشف، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، بجانب 26 موظفًا آخرين في مختلف التخصصات الوظيفية.

ويختص المركز بتسجيل جميع شبكات البنية التحتية والفوقية في المحافظة من خلال خرائط مساحية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات لمسارات شبكات المرافق على الحواسب الآلية، وتنسيق الأعمال بين الأجهزة العاملة في مجال شبكات المرافق، وعقد دورات تدريبية للعاملين في المركز.