شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائق في حادث انقلاب سيارة محملة بالغاز في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة محملة بالغاز بطريق الصعيد شرق مدينة ملوي جنوب المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة ، بانقلاب السيارة رقم 2543 ن ر ج نقل ، محملة بالغاز ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم ، أمام كمين البرشا بمركز ملوي .

تسبب الحادث في إصابة عليوة نادي شحاتة ، 50 سنه ، سائق ، ومقيم مركز أبوقرقاص .

تم نقل المصاب الي مستشفي ملوي العام ، وتم الدفع بونش لرفع السيارة .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..