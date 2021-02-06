شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائق في حادث انقلاب سيارة محملة بالغاز في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة محملة بالغاز بطريق الصعيد شرق مدينة ملوي جنوب المنيا .
تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة ، بانقلاب السيارة رقم 2543 ن ر ج نقل ، محملة بالغاز ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم ، أمام كمين البرشا بمركز ملوي .
تسبب الحادث في إصابة عليوة نادي شحاتة ، 50 سنه ، سائق ، ومقيم مركز أبوقرقاص .
تم نقل المصاب الي مستشفي ملوي العام ، وتم الدفع بونش لرفع السيارة .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..
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