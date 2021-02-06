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إصابة سائق في حادث انقلاب سيارة محملة بالغاز في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة محملة بالغاز بطريق الصعيد شرق مدينة ملوي جنوب المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة ، بانقلاب السيارة رقم 2543 ن ر ج نقل ، محملة بالغاز ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم ، أمام كمين البرشا بمركز ملوي .

تسبب الحادث في إصابة عليوة نادي شحاتة ، 50 سنه ، سائق ، ومقيم مركز أبوقرقاص .

تم نقل المصاب الي مستشفي ملوي العام ، وتم الدفع بونش لرفع السيارة .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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