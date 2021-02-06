شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح لأحد المواطنين بالدقهلية واغلاق القاعة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مساء الجمعة، فرح بأحد القاعات بالمدينة وصرفت المعازيم وأغلقت القاعة لمخالفتهم لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

خرجت حملة بتعليمات الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، للمتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الإحترازية بقيادة غادة الحمادي نائب رئيس المركز ، وحضور حمادة العشري وكيل قسم الاشغالات للمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار الموجة الثانية من فيرس كورونا.

وضبطت الحملة تجمعات لعدد كبير من المواطنين فى فرح بأحد القاعات داخل مدينة بلقاس، فقامت بفض الفرح وإنزال العروسين وصرف المعازيم، وإتخاذ الإجراءات القانونية لغلق القاعة، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر التجعمات في قاعات الأفراح، وغلق دور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز ومدينة بلقاس على ضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المركز، مؤكدا أنه لاتهاون مع ملف صحة وسلامة المواطنين .