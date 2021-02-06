شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالفواقسة وهندسة طرق ههيا، رافقهم قوة أمنية من مركز الشرطة، والوحدة المحلية بالزرزمون، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة حالة تعدي بعزبة مختار بيك، التابعة للوحدة المحلية بالزرزمون، عبارة عن حصيرة خرسانية مجهزة كأرضية لإقامة مغسلة سيارات بدون ترخيص على مساحة ١٠٠ متر، بجوار طريق قرية العلاقمة، وتمت الإزالة الكلية للتعدي على نفقة المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون، حملة لإزالة وفك شدة خشبية بعزبة الباجور ميت علا، بنطاق الوحدة المحلية بالبلاشون، عبارة عن سور مسلح طول ٣٢ مترا وعرض ٧ أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس بشن حملة أسفرت جهودها عن إزالة في المهد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالديدامون، عبارة عن بناء من الطوب الأبيض لسور من جهتين بارتفاع ٣ أمتار على مساحة ١٥٠ مترا، بقرية جهينة القبلية، وتمت الإزالة الفورية حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.