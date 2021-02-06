شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 6 في انقلاب سيارة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «نواج- سبرباي» في محافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة الأمامي، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارىء في مستشفى طنطا الجامعي.

تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد الدماطي، مأمور مركز طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «نواج- سبرباي» في نطاق المركز.

تبين من الانتقال والفحص انفجار اطار السيارة الأمامي مما أدي إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق أمام مول طنطا، وانتقلت 5 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى قسم الطوارئ في مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.