شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تشكر القيادة السياسية علي الدعم المستمر للجيش الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على الدعم المستمر للمنظومة الصحية، وتقدير الدولة للدور البطولي العظيم والمشرف للجيش الأبيض، خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وجهودهم المخلصة على مدار الساعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بعد تخصيص وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، عملة معدنية تذكارية للجيش الأبيض، تقديراً وإعتزازا بالرسالة الإنسانية النبيلة للفرق الطبية وجميع عناصر جيش مصر الأبيض، في الملحمة البطولية التاريخية، وما تجسده من تفاني في ميادين العطاء، وعلى أدائهم بمنتهى الإخلاص، متصدرين الصفوف الأولي لمواجهة فيروس كورونا، ليسطرها التاريخ بأحرف من نور، لافتًا إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنسانى الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية، تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة، حيث قامت مصلحة الخزانة العامة وصك العملة، بتوثيق هذا الدور البطولى المتعاظم لـجيش مصر الأبيض من خلال طرح ١٥ مليون قطعة من الفكة، منها ١٠ ملايين قطعة من فئة «الجنيه»، و٥ ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا الحافز المعنوي له عظيم الأثر في رفع الروح المعنوية للفرق والكوادر الطبية لبذل المزيد من الجهد والعطاء، والذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، للحفاظ على صحة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والجيش الأبيض بالمحافظة على جهودهم المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.