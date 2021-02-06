شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في جوبا يبحث سبل التعاون مع الحاكم الجديد لولاية أعالي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي د. محمد قدح سفير مصر لدى جنوب السودان مع «عبدوك كور» حاكم ولاية أعالي النيل الجديد، حيث هنأ الحاكم على تعيينه مؤخراً والانفراجة المصاحبة على صعيد العملية الانتقالية الجارية، مؤكداً على الدعم المصري لاستكمال تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام، وتدشين دعائم الأمن والاستقرار في الولاية وجنوب السودان الشقيق ككل.

وقد بحث الجانبان تصور الحاكم الجديد لتثبيت الاستقرار، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وإطلاق جهود إعادة الإعمار والتنمية في الولاية. كما تناول اللقاء سبل الدعم المصري والتعاون مع الولاية في عدة مجالات إدارة الموارد المائية والري ومعالجة المياه والتعليم والطاقة