شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام القاهرة: كنا على وشك الإفلاس 2015 والرئيس قرر المواجهة والمصارحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مصر عام 2015 كانت على وشك الإفلاس، ولم يكن الاحتياط النقدي يكفي هذا البلد أكل شهرين، ولكن الرئيس السيسي قرر المواجهة والمصارحة واتخذ قرارا هو الأهم في تاريخ مصر وهو قرار الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف.

وأكد عبد العزيز، خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات دورة الاعلام الديني والتحديات المعاصرة، أن القرار كان هام وخطوة جادة في إصلاح الاقتصاد المصري، مشددا على أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي.

وتابع عبدالعزيز:"الأجيال الجديدة مشافتش الضلمة الى عشناها خلال سنوات مضت، مشافوش محاولة تدمير مصر وتقطيع اوصالها، والفترة الحالية وما تشهده مصر من نهضة وتنمية ماكان ليحدث لولا وجود إرادة حقيقية وجهد كبير للنهوض بهذه الدولة.

وافتتح أمس الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والشيخ اسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، والتى تستمر حتى اليوم السبت.