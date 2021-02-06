شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إجمالى الناتج المحالى خلال العام الماضى اقترب من 6 تريليونات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالى الناتج المحلى العام الماضى قرب من 6 تريليونات جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.3 ترليون جنيه.

وأضاف عشماوى فى تصريحات، أن عدد العاملين يصل الى 30 مليونا فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى، كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل، وأنه على مدار الأربع سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة، وأن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة، كما تم طرح فرص استثمارية جديدة فى 5 محافظات.