شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لمجموعة دولية لتجارة التجزئة بـ165 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرعا جديدا ضمن سلسلة "هايبر" المملوكة لمجموعة اللولو الدولية، لطرح السلع الغذائية باستثمارات قدرها 165 مليون جنيه.

ويقع الفرع الجديد على مساحة تتجاوز 9 آلاف متر مربع، ويسهم فى توفير مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة فى قطاع تجارة التجزئة، وهو الثالث للمجموعة الدولية فى مصر ورقم 200 على مستوى أعمالها حول العالم، وتوفر مشروعاتها داخل مصر نحو 2000 وظيفة حتى الآن.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح الذى حضره المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر، وحزيفة قريشى المدير الإقليمى للمجموعة بمصر، عقد وزير التموين اجتماعا عبر "الفيديو كونفرانس" مع يوسف على رئيس مجموعة اللولو الدولية، تناول فيه أنشطتها فى السوق المصرية، والاستمارات الجديدة المقرر ضخها بالقطاع خلال الفترة المقبلة.