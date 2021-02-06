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نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور هشام منصور بعد وفاته بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور هشام محمود منصور استاذ الاشعة التشخيصية بطب عين شمس الذى توفى إثر الإصابة ب كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته  الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد ال(363) من شهداء الأطباء، جراء الإصابة بفيروس المستجد.

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو النقابة العامة للأطباء، إن شهر يناير 2021 شهد أكبر عدد من شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس  كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 98 شهيد خلال يناير وحده، لافتا إلى أن إجمالى أعداد شهداء الأطباء بلغ حتى 377 طبيب.

 

 

 

ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيد، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيد،  وهو ما يعكس إرتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيد فى مايو 2020 ، و50 طبيب فى يونيو 2020، و23 طبيب فى يوليو 2020، و22 طبيب فى أغسطس الماضى، و22 شهيد فى سبتمبر الماضى، و12 شهيد فى أكتوبر الماضى، و24 شهيد فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيد خلال ديسمبر 2020، وخلال 12 فى يناير 2021 بلغ العدد 38 شهيدا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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