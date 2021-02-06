شكرا لقرائتكم خبر عن تجار سوق الجملة بأكتوبر: محافظ الجيزة وعدنا بالقضاء على الأسواق العشوائية ولم يفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب تجار سوق الجملة ب6 اكتوبر محافظ الجيزة بالقضاء على الأسواق العشوائية لتجارة الجملة، لتأثيرها السلبى على أسعار الخضر والفاكهة بالسوق ما ينعكس على المواطن، مؤكدين أن هناك أسواقا عشوائية منتشرة بالجيزة ولا رقابة عليها.

من جانبه أكد سعد ناصر، أحد تجار سوق الجملة بأكتوبر لتجارة الخضر والفاكهة، أن التجار التقوا باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ سنتين تقريبا، لبحث المشكلة ولكنه لم يفعل شيئا وشن وقتها حملتين ولكن لم تستمر الحملات واستمرت الأسواق العشوائية.

وأضاف ناصر لـ"الخليج 365" أن الأسواق العشوائية لا تدفع أى رسوم للدولة، وتؤثر على السوق الرسمى للمحافظة، ما يعرض التجار لخسائر كبيرة، مطالبا محافظ الجيزة بالاستماع لمشاكلهم وحلها.