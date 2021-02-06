شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشبورة.. «الأرصاد» تكشف خرائط الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 06 فبراير 2021 إلى الجمعة 12 فبراير 2021.

يوم السبت 06 فبراير :

أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 2-3 أمتار).

اعتبارا من الأحد 07 فبراير 2021 الى الجمعة 12 فبراير 2021 استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحراره ليسود طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.