شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم مسابقة فى حفظ القرآن والابتهالات الدينية لأبناء جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء عن مسابقة الصوت الحسن ، وذلك بمناسبة اقتراب العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، على أن تشمل الجوانب التالية:

1. حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم " .

2. حفظ ربع القرآن الكريم ، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم" .

3. الابتهالات الدينية.

4. حفظ الأربعين حديثًا النووية ، مع فهم كتاب : "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" .

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه يتم التقدم للمسابقة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه، وتبدأ التصفية الأولية على مستوى الإدارات من الأحد 21 /2/ 2021م وحتى الثلاثاء 23 /2/ 2021، و تسلم النتيجة للمديرية الأربعاء 24 /2/ 2021م.

تبدأ التصفية على مستوى المديرية الاثنين 1 /3 /2021م، وحتى الاثنين 8 /3/ 2021م، وتسلم النتيجة للجنة المركزية بالوزارة لترتيب الفائزين، ويتم تكريم الفائزين في احتفال المحافظة بالعيد القومي ، مع صرف جوائز قيمة للفائزين.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالاتفاق على إطلاق قافلة دعوية مارس المقبل تضم 10 واعظات من الأوقاف تجوب المناطق والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء ، لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطنى.

وقالت الوزارة، إن القافلة تأتى بالتزامن مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي ، وسيتم تكريم الواعظات المشاركات في القافلة الدعوية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي .