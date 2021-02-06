شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم مسابقة فى حفظ القرآن والابتهالات الدينية لأبناء جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء عن مسابقة الصوت الحسن ، وذلك بمناسبة اقتراب العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، على أن تشمل الجوانب التالية:
1. حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم " .
2. حفظ ربع القرآن الكريم ، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم" .
3. الابتهالات الدينية.
4. حفظ الأربعين حديثًا النووية ، مع فهم كتاب : "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" .
وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه يتم التقدم للمسابقة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه، وتبدأ التصفية الأولية على مستوى الإدارات من الأحد 21 /2/ 2021م وحتى الثلاثاء 23 /2/ 2021، و تسلم النتيجة للمديرية الأربعاء 24 /2/ 2021م.
تبدأ التصفية على مستوى المديرية الاثنين 1 /3 /2021م، وحتى الاثنين 8 /3/ 2021م، وتسلم النتيجة للجنة المركزية بالوزارة لترتيب الفائزين، ويتم تكريم الفائزين في احتفال المحافظة بالعيد القومي ، مع صرف جوائز قيمة للفائزين.
وقالت الوزارة، إن القافلة تأتى بالتزامن مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي ، وسيتم تكريم الواعظات المشاركات في القافلة الدعوية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي .