شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 48 رحلة دولية تقل 3635 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الأحد، رحلاتها إلى 48 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3635 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل 48 منها 32 رحلة دولية إلى كل من، بغداد ، إنجامينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، موسكو، واشنطن، اسطنبول، ميلانو، امستردام، دبي، روما، عمان، أبوظبي، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، اديس أبابا، و12 رحلة داخلية إلى كل من، شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3635 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.