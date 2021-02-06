شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن تشغيل البورصة السلعية خلال موسم القمح المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تطوير البنية الاساسية لمنظومة التجارة الداخلية بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة، لافتا الى أن الوزارة تعمل فى 18 مشروعا فى أكثر من 11 محافظة ثم الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير المنافذ، وأن الهدف من ذلك رفع كفاءة منظومة التجارة الدخلية وقريبا بداية عمل البورصة السلعية ومن المقرر فى موسم القمح المقبل، وتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتحجيم حلقات التداول.

وأضاف الوزير، أنه من المقرر الانتهاء من الخطة الخاصة بأسواق الجملة فى شهر ابريل المقبل، وهذا يؤدى الى رقع الكفاءة وتوفير السلع وبأسعار مناسبة وحتى يتم ذلك كان لابد من إعادة صياغة منظومة التجازة الداخلية على مدار 3 سنوات، وأن هناك 10 مناطق يتم تجهيزها حاليا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعض المشروعات بالتجمع الخامس.

وأوضح الوزير أنه يتم طرح 4 من المستودعات الاستراتيجية، وتحديد 14 فبراير البت فى المظاريف بهدف ترفير الأماكن التخديرية للسلع الجافة والمبردة وكافة السلع مزارع السمكية التى افتتحها الرئيس عبد السيسى، لافتا الى انه تم وضع قانون بشأن البورصة السلعية وتم انشاء الشركة الخاصة بها ووضع اللوائح، وسيتم عمل تجريبي للبورصة بمنظورهم المعلومات فى موسم القمح القادم ونستهدف 4 ملايين طن قمح فى الموسم المقبل ودخل 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الاقماح بجانب وجود صومعتين اخرين.