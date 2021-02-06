شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا تربح واحتيال بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (456) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض)، وضبط (29) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4999) حكم قضائى متنوع، وضبط (610) قضية متنوعة أخرى.

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط (17) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريتى أمن (الجيزة – الإسكندرية) بإجمالى مضبوطات (3) قطع سلاح نارى (2 بندقية آلية – فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " مخدرات - شروع فى قتل – ضرب أفضى إلى موت - سلاح نارى - سرقة"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (1137) قطعة سلاح نارى أبرزها (83 بندقية آلية - 174بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 77 مسدس – 803 فرد محلى الصنع – 2016 طلقة مختلفة الأعيرة و 110 خزينة – 1410 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (2 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 3 فرد محلى – 94 طلقة مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (9) تشكيلات عصابية ، ضموا (36) متهماً ، إرتكبوا (46) حادث سرقة متنوعة، وضبط (81) قضية أحداث، وكشف غموض (60) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (106) متهماً.

ونجحت جهود الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ (524807) حكم قضائى ، بينها (2280) حكم جناية ،و(181957) حكم حبس ،و (265270) حكم غرامة ، و(75300) مخالفة.

وجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية ، أسفرت عن ضبط (8516 قضية تموينية متنوعة) ، بينها ضبط (142) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (710 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (95850جنيه، وضبط (15) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (25440 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8359) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1130,212) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (298) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (159,645) طن ، وكذا ضبط (96) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (31,693) طن

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (72966) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (59٫224٫020) جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط (1515) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها(134) قضية ضرائب عامة ، كشف (190) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (85) قضية فى مجال الجمارك ، (12) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (211) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (595) حكم قضائى ، (266) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تسوق شبكى) ، (12) قضية فى مجالات (إستيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير – إحتيال مصرفى - إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (1623766445جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت مباحث النقل والمواصلات من ضبط (1953) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، وكذا ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2) متهمين إرتكبا (1) واقعة سرقة.

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط (438) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (457) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1150) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (91) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم ) ، (277) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (71) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (359 ) لنش سياحى.

وتمكنت شرطة الموانئ من ضبط (19) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (36) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2690) قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1754) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1902) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (201٫416 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (311٫612 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (25,368 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫055 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (22٫328 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (785جرام"، و (60753) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (8) قضايا بإجمالى (9) متهمين.. بمضبوطات بلغت (685 كيلو جرام )، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (228713) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (33450 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3761 موقف عشوائى)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (135) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ (411) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (6) سائق منهم، وفحص (582) مركبة تبين مخالفة (22) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5992) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (455) سائق منهم.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (7259) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1342) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (9702) شيشة ، وغلق (3794) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (97580) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (96635) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (945) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون