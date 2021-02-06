شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استخراج بطاقات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أن كافة ذوى الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة، كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات وانه خلال من أسبوع وحتى 10 ايّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط، وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية احد المشروعات بمنطقة التجمع الخامس.

وتقدم الوزير بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى حول مدينة الذهب، لافتا الى اننا تقدمنا لعمل مشروع لسوق ذهب وتم العرض على الرئيس ووجه بتحديد الموقع اللازم لانشاء مدينة، وتم تحديد المواقع المختلفة سواء فى العبور والعاصمة الإدارية وتم التوجيه بأن موقع العاصمة الإدارية يكون افضل وعلى مساحة من 100 إلى 120 فدانا، وتتضمن مركز رئيسى لتجارة ومعروضات للذهب بأعلى درجة من مستويات العرض وجزء للورش ومنطقة بيها ورش ومصانع ومركز تميز لتدرب العمالة الفنية والتصميمات وجزء للورش التدريبية بجانب لوكاندة ومنطقة ترفيهية .