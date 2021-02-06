شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق الأوكازيون الشتوى غداً بتخفيض يصل إلى 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها انطلاق الأوكازيون الشتوي غدا، و استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يناير، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر..

"الشكاوى الحكومية " تستقبل 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال يناير الماضى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك خلال شهر يناير 2021.

النيابة الإدارية تكلف الوحدة المحلية في كرداسة بهدم عقار فيصل المحترق كليا

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى بـ تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل، لمعاينة عقار فيصل والتحقق من وجود تعدي على حرم الطريق الدائرى، حيث كشفت التحقيقات عدم وجود تحرير محاضر تعدى على حرم الطريق، للعقار منذ إنشائه.

الأهلى وبايرن ميونخ.. موسيماني يواجه بطل أوروبا بـ3 لاعبين فى وسط الملعب

اتفق بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ، مع جهازه المعاون، على الدفع بثلاثى خط الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية والمالى آليو ديانج فى التشكيل الأساسى لمباراة بايرن ميونيخ الألمانى بعد غد فى نصف نهائى مونديال الأندية.

"ما تشتريش" عربيات قديمة.. مش هتعرف تستفيد من مبادرة تخريد السيارات بـ3%

مع إطلاق الحكومة لمبادرة تخريد السيارات، لجأ عدد كبير من المواطنين لشراء سيارات قديمة وتحويل أوراقها لتقديمها في مبادرة التخريد، وهو ما أدى إلى ارتفاع جزئ في أسعار السيارات القديمة.

رئيس الوزراء يستعرض تقرير "منظومة الشكاوى الحكومية " خلال شهر يناير.. رصد وتسجيل 102 ألف شكوى وطلب لـ "العمالة غير المنتظمة والصحة ".. "مدبولى " يؤكد على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك خلال شهر يناير 2021.

وجدّد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وكافة أجهزة الدولة، من أجل سرعة الرد على شكاوى المواطنين، التي ترد عبر المنظومة، أو مختلف وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل؛ لخدمة المواطنين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

مصرع شخصين وإصابة 7 فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى بـ بنى سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف. وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بانقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى نطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات.

التقديم الإلكترونى للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة اليوم وتسجيل الرغبات 12 فبراير

تبدأ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020 / 2021 وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg.

وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية ، أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم السبت 6 فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الإثنين 8 فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب جنيهين في تعاملات اليوم السبت، وذلك على خلفية ارتفاع محدود في سعر أونصة الذهب عالميا مساء الجمعة، ليتعافى الذهب بعد رحلة هبوط كبيرة هذا الأسبوع، لينزل الذهب لأدنى مستوى منذ بداية العام، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 797 جنيها للجرام.

انطلاق طائرة بايرن ميونخ إلى الدوحة بعد نهاية أزمة الطيران

تحركت رحلة فريق بايرن ميونخ الألماني، المتجهة إلى الدوحة، من مطار ميونخ الألمانى بعدما تم تبديل طاقم الطيران، بعد تأخر سفر الفريق إلى الدوحة لمواجهة الأهلي، فى مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع.

انطلاق عروض تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2021 غدا.. مديريات التموين تتلقى طلبات المحلات المشاركة للحصول على التصاريح.. تخفيضات حقيقية تصل لـ50%.. "حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية والتلاعب فى الأسعار

تنطلق عروض "الأوكازيون الشتوي" لعام 2021 اعتبارا من غدا الأحد 7 فبراير الجاري ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقاً إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.

الحكومة: زيادة مخصصات الدعم النقدى بالموازنة العامة للدولة.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان "زيادة مخصصات الدعم النقدي بالموازنة العامة للدولة"؛ حيث تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية، وقد بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، حياة كريمة)، كما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن على مدار العامين الماضيين.

وزير المالية يوجه رسائل مهمة للممولين بشأن الإقرارات الإلكترونية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية؛ باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، لافتًا إلى ضرورة تعظيم دور المأموريات فى توفير فرق الدعم الفنى لكل من يطلب مساعدته فى تقديم إقراره إلكترونيًا، ويضمن إتمام الإجراءات على النحو الذى حدده القانون.

المديريات التعليمية تبدأ صرف الزيادات المالية للمعلمين

بدأت المديريات التعليمية فى صرف الزيادات المالية للمعلمين، حيث خاطبت المديريات مسئولى الشئون المالية لسرعة صرف الزيادات بداية من يناير الماضى.

الصحة العالمية: تطعيمات كورونا حول العالم تجاوزت أعداد الإصابات بالفيروس

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، التى تم الحصول عليها حول العالم تجاوزت أعداد الإصابات بالفيروس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يشارك بدورة الإعلام الدينى بشرم الشيخ.. ويزور متحف مدينة السلام.. التنسيقية تطلق حملة "كلمتين سياسة".. وتثمن سرعة استجابة الدولة لمبادرة إصدار عملة لتخليد معركة الأطباء مع كورونا

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى ندوة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، بمدينة شرم الشيخ والتى تنظم برعاية المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف، وذلك بحضور عدد كبير من الدعاة والواعظين وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب ، محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، ومحمود بدر عضو مجلس النواب، وأحمد مبارك، وأحمد فتحي، وأحمد مجدي، كما شارك في ندوة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى فى دورتها الـ34 عبر الفيديو كونفرانس

بدأت منذ قليل، أعمال قمة الاتحاد الأفريقى فى دورتها الـ 34 عبر الفيديو كونفرانس، وذلك فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بمشاركة محدودة بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.

وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقى، قد أعلنت مؤخرا أنه سيتم عقد فعاليات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الأفريقى يومى 6 و7 فبراير، على أن يكون جدول الأعمال مبسطا وبمشاركة محدودة عبر الإنترنت، وذلك للدول غير الأفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قناة السويس تحقق أرقاما قياسية رغم تراجع البترول والتجارة العالمية.. الحوافز والسياسات التسويقية كلمة السر.. المجرى الملاحى حقق ثانى أعلى حمولة بمقدار 1.2 مليار طن .. وثالث أعلى إيراد سنوى بـ 5.6 مليار دولار

تمكنت قناة السويس من الصمود بقوة أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا العالمية، والنجاح في مواجهة العديد من التحديات المترتبة على الأزمة، والتي كان أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم، حيث طبقت القناة حزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها وجذب عملاء جدد، وهو ما انعكس جلياً على ما شهدته القناة من أرقام قياسية على مستوى أعداد السفن المارة والحمولات، فضلاً عن إشادة المؤسسات الدولية بالأهمية الكبيرة التي تلعبها القناة في حركة الملاحة الدولية وتحفيز الاستثمارات داخل مصر .

طقس الغد.. شبورة بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.