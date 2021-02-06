شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكشف الزيادة فى مكافأة الامتحانات الإضافية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، حجم الزيادة المقررة للمعلمين شهريا والخاصة ببند مكافأة الامتحانات الإضافية، سوف تمنح كبير المعلمين 155 جنيها شهريا، والخبير 140، والمعلم الأول (أ) 120، والأول 85، والمساعد 65.

وأوضح نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، بالنسبة للإداريين فالموظف المدرج على الدرجة الممتازة يحصل على 155 شهريا، والدرجة العالية 140 والمدير العام 120 والأولى 85 والثانية 65 والثالثة 55 والرابعة فما دونها 50 جنيها شهريا، كما يتم صرف مبلغ 250 جنيها كحافز إدارة لكل مدير مدرسة و150 لوكيل المدرسة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.

شددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على السادة مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.

كما أكدت الوزارة على صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.