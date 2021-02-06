قناة السويس تدعم صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 40 مليون جنيه لتوفير لقاحات كورونا

وشدد الفريق ربيع، على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال المشاركة بالمبادرة التكافلية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، على التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء الأزمة، مثمناً في هذا الصدد جهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين.