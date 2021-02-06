الأمن العام: ضبط 4 تشكيلات عصابية وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 51 قطعة سلاح ناري، و126 قضية مخدرات، وتنفيذ 50336 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10متهمين، ارتكبوا 20 حادث متنوع، و12 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و240 دراجة نارية مخالفة، و22229 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في أعقاب مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.