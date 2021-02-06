توك توك وملاكي ونقل.. رسوم جديدة على السيارات بتعديلات قانون المرور- جميع الأنواع​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة من مناقشة وإعداد تقرير بشأن تعديلات قانون المرور الجديدة.

وجاءت أبرز التعديلات على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 علي النحو التالي :-

جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور؛ لتوضيح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

الملاكي (بالسعة اللترية):

(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

(250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.

(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.

(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.

(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.

(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.

(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).

(250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.

(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.

(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.

(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.

(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.

(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.

(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.