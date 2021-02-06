دفن بها البارون إمبان ونسخة مصغرة لـ "آيا صوفيا".. تاريخ كنيسة البازيليك بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أثار كوبري مصر الجديدة المعروف إعلاميا باسم "كوبري كنيسة البازيليك" حالة من الجدل بين سكان مصر الجديدة نتيجة رفضهم لهذا المشروع والذي يطمس الهوية الثقافية والتراثية للحي ومعالمه وفي مقدمتها كنيسة البازيليك التاريخية. بحسب ما قالوا.

يأتي ذلك وسط غياب للردود الرسمية من جانب المسئولين في محافظة القاهرة أو حي مصر الجديدة.

يتميز ميدان الكوربة بشكله المثلث حيث يبدأ من شارع الأهرام بداية من فندق هليوبوليس (قصر الرئاسة الآن) حتى كنيسة البازيليك فشارع نزيه خليفة (البارون سابقًا) الذي يتقاطع مع شارع الثورة حتى قصر البارون إمبان، ومن داخل الكوربة شارع بغداد الذي يلتقي أيضًا مع شارع الثورة.

تميز هذا الميدان ذي الأضلاع الثلاث ببنايات ضخمة صممت بهندسة معمارية فريدة من نوعها على يد البارون إمبان ومن هذا الميدان كانت بداية مصر الجديدة ذات البواكي التاريخية التي يشتهر بها ميدان الكوربة.

وبعيداً عن التحفة المعمارية الخالدة "قصر البارون إمبان"٬ وكذلك قصر "باغوص نوبار باشا" فتبقى هناك شواهد تاريخية ثلاثة شاهدة على عراقة الكوربة وهي: كنيسة البازيليك وكنيسة الكوربة، فندق هليوبوليس بالاس (قصر الرئاسة الآن).

من بين أهم معالم الميدان كنيسة البارون أو كنيسة البازيليك التي بناها أحد أهم بناة مصر الجديدة الفرنسي ألكسندر مارسيل عام 1910 بناء على طلب من البارون إمبان وكان من ماله الخاص وبعيداً عن شركة واحات مصر الجديدة في ذلك الوقت. بحسب الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة.

وضعت رسومات الكنيسة على الطراز البيزنطي وهي صورة مصغرة لكاتدرائية آيا صوفيا باسطنبول.

وتقع كنيسة البازيليك في أول شارع الأهرام وقد أطلق عليها البارون اسم "نوتردام دي تونجر" البلجيكية، وقد دفن بها في 17 فبراير عام 1930 بناء على وصيته.

وعقب وفاة البارون إمبان أصبحت الكنيسة ضمن ميراث ابنه الثاني لويس، وقد تبرعت بها أسرة لويس بعد ذلك للكنيسة الكاثوليكية بمصر.