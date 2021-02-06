عودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس تشهد استقرارا بداية من اليوم السبت؛ حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما طقس القاهرة والوجه البحري، فمائل للدفء، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على المنطقة الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتابعوا: "بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع تعود الشبورة المائية في الظهور على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لكنها لن تعود كما كانت مثل الفترات الماضية والتي وصلت حتى الضباب، وأهم الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الـ3 أيام المقبلة، فعبارة عن نشاط الرياح المعتدلة على أغلب المناطق بجانب الشبورة المائية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 21- 12، السواحل الشمالية 21- 11، جنوب سيناء 24- 14، شمال الصعيد 21 - 8، جنوب سيناء 24- 10.​