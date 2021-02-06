شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية بمحافظتي الوادي الجديد وأسوان للكشف علي العديد من الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، وذلك غدا وبعد غدا ، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي الوادي الجديد وأسوان، وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الاعلام