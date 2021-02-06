شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة دمغ المصوغات والموازين: استمرار الحملات على الأسواق ومحطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد، أكد اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة قامت بــ 3 جولات تفتيشية على محطات الوقود، وموازين البسكول، والموازين التجارية والافراد، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لمحطات الوقود، وعدد 4 محاضر لموازين بسكول، وعدد 3 محاضر موازين تجارية وافراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

كما أكد رئيس المصلحة، أنه تم دمغ 105155 سبيكة، وتم دمغ 158615 جرام عيار 21، وكذلك 142182 جرام ذهب عيار 18، و46848 جرام فضة.

وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.