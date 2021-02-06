شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يشارك في اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع اليونيسف، تحت عنوان «الإسراع في الاستثمار والعمل من أجل إنهاء ختان الإناث»، وذلك بمشاركة رئيس بوركينا فاسو، ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة، ومفوضة الاتحاد الأفريقي للشئون الاجتماعية، فضلاً عن عدد من وزراء الدول المشاركة في برنامج القضاء على ختان الإناث.

أكد السفير محمد إدريس، خلال كلمته، أهمية الاحتفال السنوي باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، وأوضح إصرار الحكومة المصرية مواصلة جهودها للقضاء على ظاهرة ختان الإناث من خلال معالجة جذور هذه الممارسة الضارة عن طريق نشر الوعي والتعليم والاستعانة بالرؤى الدينية الصحيحة المستنيرة إزاء المفاهيم الدينية والإجتماعية المغلوطة، مبرزاً جهود كل من الأزهر الشريف والكنيسة القبطية في هذا الصدد، كما أشار إلى جهود وزارة الصحة والسكان في حظر ختان الإناث داخل المؤسسات الطبية أو من خلال العاملين في المجال الطبي.

كما أثنى مندوب مصر الدائم على جهود الأمم المتحدة المبذولة خلال العقد الماضي التي أدت إلى انخفاض ملحوظ في نسبة ختان الإناث، مشدداً على أهمية استمرار تلك الجهود في ظل جائحة الكورونا للحفاظ على التقدم الذي أحرزته الدول على صعيد إنهاء هذه الظاهرة الضارة.

أشار كذلك السفير إدريس إلى قيام البرلمان المصري بتعزيز الإطار التشريعي لتغليظ عقوبة ارتكاب ختان الإناث، مضيفاً أن ذلك يوجه رسالة قوية بعدم التسامح مع ممارسة هذه الظاهرة، واتساقاً مع الجهود المصرية للحفاظ على حقوق المرأة والفتاة.