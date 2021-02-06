شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تنظم معسكرا تدريبيا عن الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)- جامعة بنها، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، معسكر تدريبي أونلاين Zoom تحت عنوان «الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية للعمل».

وقال بيان صحفي، السبت، إن المعسكر يأتى تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أيمن سمير، مدير مركز الابتكار، إلى أن المعسكر التدريبي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة ومنسوبيها من المبتكرين خلال الفترة من 13- 15 فبراير 2021.

وأضاف أن المعسكر يحاضر فيه كل من الدكتورة وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمدرب الدولي لريادة الأعمال، والدكتور محمد رمضان مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.