شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: نعي عزت العلايلي.. ونجله يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الجمعة، عددا من الموضوعات التي تهم الجمهور من خلال استضافة عدد من الشخصيات المتخصصة، وكانت وفاة الفنان الراحل عزت العلايلي في مقدمة الحديث.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عزت العلايلي

كشف الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده، قبل رحيله صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز 86 عام.

قال «العلايلي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المعروض على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «الوفاة جائت بشكل مفاجئ إذ كان الراحل يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يمر بوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة»، مضيفًا «توفى وفاة هادئة مثل حياته».

أضاف «كان يرغب خلال الفترة الأخيرة في تقديم أعمال فنية جديدة، كما كان يحضر لإعادة تقديم مسرحية أهلًا يا بشوات، وكان سعيدًا بتكريمه في مهرجان الإسكندرية وبالاتفاق على تكريمه في مهرجان شرم الشيخ».

لبلبة تنعي عزت العلايلي

نعت الفنانة لبلبة الفنان الراحل عزت العلايلي، قائلة إنها تقدره كفنانة وكإنسان واصفة له بأنه راقي وعظيم وذو خلق، «متطلعش منه كلمة مش حلوة».

أضافت لبلبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، «كان يحب الجلوس بجانبي أثناء حضورنا للمهرجانات، حيث كنت أقلد الفنانين وهذا كان يجعله يضحك من قلبه».

وأشارت إلى أنها تلقت خبر وفاته بصدمة كبيرة، حيث لم يكن يعاني من أي مرض، وكانا قد تقابلا لآخر مرة منذ فترة قريبة في عزاء الكاتب الراحل وحيد حامد وكانت حالته على ما يرام.

أشرف زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين عزت العلايلي

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان الراحل عزت العلايلي، كاشفًا عن تفاصيل آخر محادثة بينهما منذ ثلاث أيام، والتي كان يتحدث خلالها عن قضايا الفن والفنانين التي كان مهموم بها، لذلك فهو لن يعوض.

أضاف «زكي» خلال مداخلة ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية نشوى الشريف، «كان الراحل منزعج بشأن واقعة تصريحات عضو مجلس النواب المسيئة للفنانين، وطالب بأن يكون للفنانين موقف تجاه تلك التصريحات».

تابع «أبلغته أن رئيس مجلس النواب وكيل المجلس، اعتذروا عن الواقعة، وهو ما لم يكن يعلمه حينها، لذا أكد على أهمية توجيه الشكر لهما لاهتمامهما بالأمر»، لافتًا إلى أنه كان بصحة جيدة.

أشرف غريب يتحدث عن عزت العلايلي

قال الناقد الفني أشرف غريب، إن نجومية الفنان عزت العلايلي كانت من نوع خاص، فقد كان له شخصية فنية محددة، ودعمه في ذلك ملامحه ذات الطابع المصري.

أضاف «غريب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «كان فنان صاحب أسلوب محدد جدًا في الأداء وصاحب شخصية فنية مميزة، لذلك نجوميته مختلفة عن الآخرين فهو ليس نجم شباك بمعنى الجماهيرية الطاغية ولكن في المقابل الجميع، والجمهور يقدر وتحترم اختياراته».

أوضح «الصورة الذهنية لعزت العلايلي عند الناس هي صورة رجل مختلف عن النجوم الآخرين، وعن التوليفات الفنية المتعارف عليها.

مصطفى بكري ينعي عزت العلايلي

نعى الإعلامي مصطفى بكري الفنان عزت العلايلي، فقدنا أحد الفنانين الكبار الذين تركوا بصمة فنية متميزة وأثروا في وجدان الملايين من المشاهدين في العالم العربي كله.

قال «بكري» من خلال برنامجه المًذاع على فضائية «صدى البلد»، «كان عزت العلايلي ترك أعمالًا خالدة سواء في السينما أو في الدراما أو المسرح، دائمًا هو النجم القريب لقلوب الناس، والذي كثيرًا ما قام بتقديم أدوار وطنية حازت على إعجاب الجماهير».