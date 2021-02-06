شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق خط 13 بتكلفة 35 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13 والجاري رصفه بطول 15 كيلو، بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا مركز القناطر الخيرية بتكلفة 35 مليون جنيه.

وقال بيان صحفي، السبت، إنه يتم الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية FDR الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأكد المحافظ أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل منزل الطريق الدائري نزلة مسطرد، ووجه المحافظ بتشجير المنطقة واستغلالها في مشروعات للشباب. رافق المحافظ في الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.