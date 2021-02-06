شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الفيوم» تنظم دورة تدريبية بعنوان «تكنولوجيا معالجة المياه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، دورة تدريبية بعنوان تكنولوجيا معالجة المياه وذلك بمركز تدريب العزب.

أكد اللواء مهاب الأمير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إن خطة التدريب يتم تنفيذها في مواعيدها المحددة والمخططة سلفا وذلك عن طريق التدريب عن بعد أون لاين وذلك تطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة وأقرتها الشركة القابضة وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

من جانبه، قال الدكتور محمود الغندقلى، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، إن الدورة التدريبية تتم ضمن الخطة الاقليمية وتحت إشراف الشركة القابضة وبمشاركة العديد من الشركات التابعة لمدة خمسة أيام متواصلة وحاضر فيها الدكتور خالد عرفة مدير عام بقطاع المعامل وتم في هذة الدورة التدريبية شرح وتوضيح التقنيات المختلفة لمعالجة المياه.