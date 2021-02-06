شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تكشف طريقة التقدم إلكترونيًا للجامعات الخاصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن نظام التقديم على الجامعات سواء حكومية أو أهلية أو خاصة تختلف عن بعضها، أما عن الجامعات الخاصة فكان التقديم لها يتم بشكل فردي، ولكن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أتاحت التقديم إلكترونيًا.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الطالب يدخل على الموقع الإلكتروني ويدخل بياناته الشخصية حتى يدخل على صفحته ويتابع الخطوات.

وطالب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن الطالب يجب أن يراعي مطابقة مجموعة لترتيب الرغبات، ويراعي الحد الأدنى للقبول في القطاع الذي يتقدم عليه، ويتأكد من نجاح طلبه ويستطيع التعديل في رغباته خلال الـ3 أيام.