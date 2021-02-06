شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5.5 جنيه، والخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلو جرام.
-الباذنجان الأبيض 9 حنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيها والليمون بـ17 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه.
-التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه
-اليوسفي بـ 6.5 جنيه
-الجرافة بـ 8.5 جنيه
- الموز البلدى بـ10.5 جنيه.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
-البسلة بـ7 جنيهات.