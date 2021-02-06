شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود باشراف اللواء بهي الدين زغلول، فى مجال حماية الثروة الزراعية في ضبط عدد (4) قضايا إدارة "شركة – مصنع – مخزن ومحل أسمدة ومبيدات " بدون ترخيص"، بمضبوطات (321,750 طن "أسمدة زراعية" – "3,280 طن - 95212 عبوة مبيدات زراعية" بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وبدون علامات تجارية مسجلة).. بنطاق مديرية أمن البحيرة، وضبط عدد (1) قضية "ثلاجة بدون ترخيص".. بمضبوطات وزنت (18,724 كيلو جرام لحوم مختلفة الأنواع بها تغير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك) .. بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة وعوادم السيارات من ضبط عدد (24 سيارة) لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفي مجال المنشآت الصناعية تم ضبط عدد (10) منشآت لعدم توافر "سجل بيئى – مهمات الوقاية للعاملين ، وكذا مزاولة النشاط بدون ترخيص - التخلص غير الآمن من المخلفات" بنطاق مديرية أمن البحيرة.

وأثمرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط عدد (37) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وضبط عدد (15) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن البحيرة، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (11) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية في ضبط عدد (42) قضية تلوث بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الشرقية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية ، وضبط عدد (11) قضية "عدم إرتداء الكمامات الواقية" بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية .