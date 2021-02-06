شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا برفقة مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية أعمال التطوير والتجديد بوحدة مرور السنبلاوين ومركز شرطة أجا. جاء ذلك تأسيساً على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة يناير 2021م، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية ، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور.