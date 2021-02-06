شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يناقش الانعكاسات الأمنية للجوء في المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الثلاثاء المقبل، المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التليفزيونية رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

يناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: مهام واختصاصات وتسميات أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية في الدول الأعضاء، والمستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته.

كما يستعرض المؤتمر دراسة حول الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية، وينظر في مشروع خطة استرشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية مع اللاجئين.

وترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.