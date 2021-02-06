شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكندرية أجمل بطلابها» تزين جدران المدارس بـ«الهوية البصرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بصور الفيلسوفة اليونانية هيباتيا المتخصصة في الفلسفة الأفلاطونية المحدثة، والاسكندر الأكبر، والمناورة المصرية قادر 2020، تزينت جدران المدارس في الإسكندرية، بمواصلة فعاليات مبادرة «إسكندرية أجمل بطلابها»، التي تأتى في إطار تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية والتى تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية، بناءا على بروتوكول تعاون موقع بين الجامعة الألمانية ومحافظة الإسكندرية، لتغيير واجهات المنشآت والمدارس القبيحة، من خلال دمج الثقافتين القديمة المتمثلة في اليونانية الرومانية والحديثة.

وقالت جيهان سليم شنودة، منسق عام المبادرات في مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، أن المبادرة تلقى تمويل من مؤسسة «حارتنا المصرية»، لتوفير المواد الخام المستخدمة في رسم الجداريات ودهان الأسوار والمشاركة في الرؤية والتصميم، فيما يساهم الطلاب بأفكارهم والتنفيذ الميداني، مشيرة إلى أنه تم البدء بأول مدرسة وفقا لنظام المبادرة الجديد في إطار الهوية البصرية للإسكندرية في مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات، حيث يتم عمل تصميمات تعتمد على الشخصية والهوية المصرية والمزج بين القديم المتمثل في العصور اليونانية الرومانية والحديث لتوضيح علاقة الإسكندرية بالتاريخ منذ عصر الإسكندر الأكبر.

ولفتت إلى أنه يجري تجهيز جدارية حجمها 160 متر مربع (40م في 4م)، خلف مبنى إدارة وسط التعليمية أمام مستشفى الرمد، لتخليد ذكرى شهداء الوطن، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف تجميل وتحسين الأسوار والميادين العامة وجدران المنشآت «القبيحة» وعمل بانوراما بصرية للمارة من المواطنين بهدف إعادة عروس البحر الأبيض المتوسط لسابق عهدها .

وقالت أنه تم تجميل أسوار ٣٨ مدرسة، شملت إدارات غرب بواقع 11 مدرسة هي مدارس راغب للغات، وعمود السواري والفوزية الإعدادية بنات، وممدوح حساب والسلام والزهور وناصر وغيط العنب الابتدائية وكفر عشري وعمر بن عبدالعزيز، فيما جرى تجميل أسوار 5 مدارس في إدارة وسط هي سور المخازن وأحمد طلعت وأمين الرافعي والناصر صلاح الدين، وفى ادارة شرق جرى تجميل أسوار مدرستي كورونا التجريبية والبكاتوشى .

وكرمت الدكتورة همت أبوكيلة، مدير عام ادارة شرق الإسكندرية التعليمية، فريق عمل مبادرة «إسكندرية أجمل بطلابها»، وكذا الداعمين والمصممين والمنفذين والمشاركين من معلمات وطالبات في إنجاز الجداريات التي تم تصميمها على سور مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات، تحت إشراف جيهان سليم شنودة، منسق عام المبادرة، وإيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، مؤسس جمعية حارتنا المصرية.