شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مروري يكشف الزيادة المقترحة في تراخيص السيارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء صفوت كامل، الخبير المروري، إن الرسم عن كل عام للترخيص يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أنه سيتم مناقشة تقرير داخل مجلس النواب يوم الثلاثاء والخاصة بتعديلات على قانون رقم 66 لسنة 1973 سوف تعمل على إصلاح سلوكيات المواطنين الخاصة بالمرور.

وكشف الخبير المروري، أنه تم إضافة رسم جديد تحت اسم تطوير المنظومة الالكترونية للمرور وذلك ضمن المواد التي سوف يتم مناقشتها داخل مجلس النواب ومن يمتلك سيارة السعة الخاصة بها أقل من 1000 سي سي سوف يدفع 60 جنيه وبداية من ألف إلى 1300 سي سي سوف يدفع 75 جنيه ثم تتصاعد حتى تصل إلى الحد الأدنى وهو 350 جنيه، ثم تستمر في الزيادة 6% لمدة 3 سنوات فقط.

وأوضح اللواء صفوت كامل، الخبير المروري، أن مشكلة المرور لا تتعلق بطرق وسلوكيات ولكن تتعلق بكيفة إنفاذ القانون.