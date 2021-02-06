شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ المخابز والمحال التجارية بـ7 إدارات وتحرر 252 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 252 محضراً بمخالفات متنوعة.

في إدارة تموين وسط، حررت الحملة 18 محضرا تنوعت بين 14 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية. وفى إدارة تموين المنتزة، أسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرا شملت 11 محاضر لمخابز بلدية مخالفة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق. وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 57 محضرا تنوعت بين 17 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و19 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر استيلاء على المال العام لبقالين تموين، و3 محاضر للمنشآت بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

بينما في إدارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا شملت 14 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، كما تم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل في المعامل المركزية. وفي إدارة تموين العجمى، حررت الحملة 60 محضرا تنوعت بين 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة دقيق مدعم بأحد المخابز السياحية، و11 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفي إدارة تموين غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرا شملت 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص. بينما في إدارة تموين برج العرب، حررت الحملة 24 محضرا شملت 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر تجميع وحيازة عدد 7 شكاير دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، ومحضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتي مخالفين، ومحضرين لمخبزين سياحية مخالفة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.