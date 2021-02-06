شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بين القاهرة والإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة أن متوسط تأخيرات القطارات اليوم على خط الإسكندرية / القاهرة بلغ 40 دقيقة.

وأرجعت الهيئة أسباب التأخير إلى خطة تطوير شامل علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أما عن متوسط تأخير القطارات في الخطوط الرئيسية فهي:-

- القاهرة / أسيوط: مدة ٤٠ دقيقة.

- أسيوط / أسوان: مدة ٢٠ دقيقة.

خط بنها / بور سعيد: متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.

خط طنطا / المنصورة / دمياط: متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة.

خطخط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة: متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.