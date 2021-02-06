شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي: لهذه الأسباب تحتاج مصر لإنشاء المجلس الوطني للزيتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شاكر عرفات، الأستاذ بقسم الزيوت والدهون في معهد تكنولوجيا الأغذية، أهمية قطاع إنتاج الزيتون نظرا للميزة النسبية لمصر في الإنتاج، حيث تحتل مصر للمرتبة الأولى عالميّا من حيث الإنتاج وفقا لبيانات (2020) ومركزا متقدما من حيث التصدير لزيتون المائدة، موضحا أن قطاع الزيتون يتطور أفقيا بوتيرة سريعة في مصر تستوجب البحث في آليات إنشاء المجلس الوطني للزيتون.

وشدد «عرفات»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على أنه يجب تبنى استراتيجيات التوسع الرأسي (الزراعة الكثيفة) لزيادة إنتاجية وحدة المساحة وتقليل التكاليف الانتاجية والتسويقية وفتح أبواب جديدة للإنتاج، كإنتاج زيت الزيتون الحيوي (العضوى) وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج النهائى من حيث الكم والنوع محليا وعربيا وعالميا.

وأضاف أستاذ الزيوت أن أهمية هذا المنتج «الزيتون»، يمنح مصر مكانة مرموقة ومتقدّمة على صعيد أهمّ الأسواق التصديريّة. إن الاهتمام بخفض الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك لتلبية احتياجات المواطنين من أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تحقيق الامن الغذائي هو الشغل الشاغل الآن للقيادة السياسية والحكومة، موضحا أن هذه السياسة انعكست على التوسع في زراعة الأراضى الصحراوية وأخيرا ما تم من إنجاز حقيقي في زراعة 500 ألف فدان ضمن مشروع مستقبل مصر وتوجيهات رئيس الجمهورية بزراعة 100 مليون شجرة زيتون في الأراضي المخصصة لزراعة 1.5 مليون فدان.

وأوضح «عرفات»، أهمية إنشاء المجلس المصرى الوطني للزيتون لوضع السياسات العامة لقطاع الزيتون ومتابعتها بدقة ووضع الرؤى المستقبلية وسياسات التوسع في هذا القطاع وذلك من خلال استراتيجية زراعية والتى تهتم بوضع السياسات العامة للتوسع في زراعة الزيتون طبقا لأولويات الدولة مع الاخذ في الاعتبار البعد السياسى والأمنى لهذه السياسات وذلك من خلال تحديد الأراضي المناسبة لزراعة الزيتون ذات الاولوية، وضرورة تحديد المتاح من المياه في مناطق التوسع الحالية والمستقبلية.

وشدد أستاذ الزيوت على أهمية تطبيق نظم الرى الحديثة طبقا للمتاح من المياه، مراعاة الاحتياجات المائية للمحاصيل الاستراتيجية مع استخدام المياه الاكثر ملوحة في زراعة الزيتون، الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية في مناطق التوسع، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المشاتل المعتمدة، والحد من استخدام المبيدات وتفعيل دور المكافحة الحيوية، ميكنة زراعة الزيتون خاصة في التوسعات الكبيرة.

ولفت إلى أهمية القيمة المضافة للانتاج الزراعى وتحقيق سلامة الأغذية كأحد مهام المجلس الوطنى للزيتون بوضع سياسات التصنيع لثمار الزيتون مع الاخذ في الاعتبار البعد البيئى للمنشآت الصناعية وأثر المخلفات الناتجة على التلوث البيئي وذلك من خلال اتباع الممارسات التصنيعية الجيدة. تطبيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في موقع وتشيد المنشأة الصناعية.

وأشار «عرفات»، إلى أن تأسيس المجلس الوطني للزيتون يهدف إلى تنفيذ أحدث طرق التصنيع للحصول على منتج نهائي تنافسي في الاسواق العالمية. وضع آليات معالجة مخلفات تصنيع منتجات الزيتون. تبنى فكرة إنتاج منتج مصري بطريقة تصنيع مصرية له مواصفات خاصة تنافسية مع الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال تصنيع منتجات الزيتون.

كما أشار أستاذ الزيوت إلى أن دور هذا المجلس هو وضع السياسات العامة لتسويق ثمار الزيتون ومنتجاتها وذلك لحماية العاملين في قطاع الزيتون من جشع البعض وذلك من خلال وضع استراتيجية تسعيرية لثمار الزيتون طبقا لجداول وتوقيتات زمنية محددة ووضع سياسة محددة لبداية عرض المنتج للبيع في الاسواق العالمية. وضع سياسة تسعيرية لزيت الزيتون مرتبطة بالأسعار العالمية.

وأكد أن المجلس الوطني للزيتون يساهم في حماية المستهلك من الأسعار الجزافية والتى لا تتناسب مع جودة المنتج المعروض في السوق والحد من استيراد زيت الزيتون من الخارج إلا في أضيق الحدود لحماية المنتج المصري، موضحا أن مصر تمتلك ميزة نسبية في انتاج زيتون المائدة، ليس هذا فقط بل وأيضا تمتلك أصناف تصنيعية مطلوبة في الأسواق العالمية. لذا فإن سياسات التصدير هامة لبحث الميزة النسبية لبعض الدول التي تمتلك إمكانيات تصدير مرتفعة.

وشدد أستاذ الزيوت على أهمية الاستفادة من الماركات المصرية والتى تحمل اسم صنع في مصر في زيادة معدلات التصدير، إقامة مهرجان مصري دولي سنوي لمنتجات الزيتون يدعى للمشاركة فيه بعض الشركات العالمية، وهو ما يساهم في تطوير صناعة وزراعة الزيتون والإسراع في تنفيذ برنامج الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة زيتون.