شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر بعد صعوده عالميًا وتوقعاته اليوم وغدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع صباح اليوم بعد أن ارتفع سعر الذهب عالميًا أمس في ختام تعاملات البورصات العالمية للأسبوع الماضي، وذلك مع بدء إجازة البورصات اليوم وغدًا بعد أسبوع التقلبات فى الأسعار، بسبب ارتفاع سعر الدولار ثم انخفاضه بعد حزمة التحفيز الأمريكية، إلا أن أخبارًا أخري اقتصادية أمريكية أدت إلى انخفاض الدولار وارتفاع الذهب عالميًا.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت إلى 923 بدلاً من 911 جنيهًا مساء الجمعة.

صعود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت إلى 808 جنيهات بدلاً من 797 جنيهًا مساء أمس.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت إلى 694 جنيهًا بدلاً من 683 جنيهًا مساء الجمعة.

صعود سعر الجنيه الذهب اليوم السبت إلي 6464 جنيهًا بدلاً من 6376 جنيهًا بفارق 88 جنيهًا عن مساء أمس.

يتوقع أن تستمر أسعار الذهب في السوق المصرية في التقلب خلال يومي السبت والأحد حول مستوي أسعار مساء أمس صعودًا وهبوطًا بفعل قوي العرض والطلب في السوق المصرية بمعزل عن أي تغيرات خارجية أخري، وذلك نتيجة إجازة البورصات العالمية والتى تعتبر أحد العوامل العامة في تحديد سعر الذهب في مصر والعالم.

صدر تقرير أمريكي عن سوق العمل الأمريكي وإضافة 49 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي وهي أرقام أقل من التوقعات في ظل فقدان 227 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، ولكن التقرير ذكر انخفاض معدل البطالة في شهر ديسمبر إلى 6.3% مقابل 6.7% في ديسمبر.

أدي التقرير فور صدوره إلى انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية والذي كان بدأ في الارتفاع مقابل العملات الأجنبية، إلا أن التقرير أدي إلى فرملة الارتفاع وعاودت أسعار الدولار للانخفاض، ولكن أسعار الدولار حساسة تجاه الأخبار عن الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن تحدث أخبارًا جديدة عن الحزمة التحفيزية للاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا جديدًا في الدولار يحقق انخفاضًا في أسعار العملات الأخري مقابله وأيضًا انخفاض سعر الذهب عالميًا.

وختمت أسعار الذهب أمس تعاملاتها في السوق العالمية عند سعر 1813.6 دولار محققة ارتفاعًا كبيرًا بعد أن كانت هبطت يوم الخميس الماضي إلى حوالي 1788 دولار.